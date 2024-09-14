Застрявшие на МКС астронавты сделали первое публичное заявление

Опубликовано 14 сентября 2024, 21:451 мин.
Застрявшие на МКС астронавты сделали первое публичное заявлениеBoeing Starliner не смог их вернуть
Астронавты NASA Буч Уилмор и Суни Уильямс, которым первоначально предстояла восьмидневная космическая миссия, теперь будут находиться на борту Международной космической станции (МКС) в течение восьми месяцев. Капсула Boeing Starliner была сочтена слишком рискованной для их возвращения.
Несмотря на неожиданные перемены, оба астронавта хорошо адаптировались. Уильямс, который вскоре станет командиром станции, отметил: «Это мое счастливое место. Мне нравится быть здесь, в космосе». Теперь они будут ждать капсулу компании SpaceX, которая доставит их домой.
Астронавты пребывают в приподнятом настроении, но признают, что им приходится идти на личные жертвы, в том числе пропускать семейные праздники. «Это своего рода переход от спринта к марафону», — размышляет Уилмор.