Застрявшие на МКС астронавты сделали первое публичное заявление

Несмотря на неожиданные перемены, оба астронавта хорошо адаптировались. Уильямс, который вскоре станет командиром станции, отметил: «Это мое счастливое место. Мне нравится быть здесь, в космосе». Теперь они будут ждать капсулу компании SpaceX, которая доставит их домой.

Астронавты пребывают в приподнятом настроении, но признают, что им приходится идти на личные жертвы, в том числе пропускать семейные праздники. «Это своего рода переход от спринта к марафону», — размышляет Уилмор.