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Застрявшим на карантинном судне в Японии пассажирам передали 2000 iPhone
На них установлено специальное медицинское приложение
Несколько недель назад из Иокогамы вышло, а затем вернулась судно. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Из-за этого круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой, и медицинские специалисты начали осматривать всех, кто находится на борту. До 19 февраля там действует карантин. На днях правительство Японии решило передать застрявшим на карантинном судне пассажирам 2000 iPhone.
На лайнере Diamond Princess находятся более 3700 пассажиров и членов экипажа. На отправленных для них смартфонах уже предустановлено специальное приложение, которое поможет людям получить консультацию врача и поговорить о лекарствах. Приложение принадлежит Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Все iPhone имеют доступ к сотовой связи от SoftBank.
СМИ сообщают, что пассажирам раздали довольно старую модель смартфона — iPhone 6S. Впрочем, приложение должно работать на ней хорошо. Пока неясно, смогут ли люди оставить себе устройства после окончания карантина.