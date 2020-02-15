Застрявшим на карантинном судне в Японии пассажирам передали 2000 iPhone

На лайнере Diamond Princess находятся более 3700 пассажиров и членов экипажа. На отправленных для них смартфонах уже предустановлено специальное приложение, которое поможет людям получить консультацию врача и поговорить о лекарствах. Приложение принадлежит Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Все iPhone имеют доступ к сотовой связи от SoftBank.

СМИ сообщают, что пассажирам раздали довольно старую модель смартфона — iPhone 6S. Впрочем, приложение должно работать на ней хорошо. Пока неясно, смогут ли люди оставить себе устройства после окончания карантина.