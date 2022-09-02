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Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8K

Ди Каприо не обнаружен
Компания OceanGate Expeditions сумела опустить камеру на дно Атлантического океана, чтобы впервые в истории заснять обломки корабля «Тианик» в разрешении 8K.
Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8K

Кадры в столь высоком разрешении могут помочь учёным и морским археологам наиболее точно оценить состояние затонувшего гиганта.

Напомним, во время своего первого рейса в 1912 году что британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.

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