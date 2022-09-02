Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8K

Кадры в столь высоком разрешении могут помочь учёным и морским археологам наиболее точно оценить состояние затонувшего гиганта.

Напомним, во время своего первого рейса в 1912 году что британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.