Затянули пояса: Илон Маск хочет отменить бесплатное питание в офисах Twitter

16:17, 14 ноября 2022
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Затянули пояса: Илон Маск хочет отменить бесплатное питание в офисах TwitterОн удивлён суммой, которая на это уходит
Сотрудникам Twitter становится всё хуже после приобретения соцсети Илоном Маском: предприниматель, как сообщается, намерен отменить бесплатное питание в офисах компании.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. По их информации, Илон Маск хочет заставить сотрудников платить за обеды.
Ранее стало ясно, что предприниматель всеми силами пытается сократить расходы компании. Он уволил три четверти сотрудников и ввёл дополнительные услуги в соцсети. Что касается обедов, то сам Маск пояснил, что цена одного такого за последний год превысила $400, а затраты на питание в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско составили около $13 млн. «Что особенно странно, учитывая, что никто в офис не ходил», — отметил Илон.