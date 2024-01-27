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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 07:30
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Завезенные в Африку муравьи начали разрушать всю местную экосистему

Это большая угроза
Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, как инвазивный вид муравьев нарушает хрупкий баланс экосистемы Восточной Африки, угрожая выживанию таких легендарных хищников, как львы.

Исследователи обнаружили, что появление Pheidole megacephala нарушает мутуалистические отношения между деревьями акации и их местными муравьями, которые защищают деревья от травоядных, поедающих листья, включая слонов, жирафов и других животных.

Однако Pheidole megacephala — прожорливые охотники за насекомыми, уничтожающие колонии муравьев-защитников деревьев. Без своих телохранителей деревья акации становятся все более уязвимыми для слонов, что приводит к сокращению древесного покрова.

Уменьшение количества деревьев имеет серьезные последствия для львов, которые используют деревья в качестве укрытия, преследуя свою добычу — зебр. С уменьшением укрытия львам становится сложнее успешно охотиться и ловить добычу.

В ответ на изменения в окружающей среде львы меняют свою охотничью стратегию, ориентируясь на буйволов, которые являются более крупной и грозной добычей. Однако такая адаптация может быть сопряжена с определенными трудностями, поскольку буйволы с большей вероятностью могут защищаться от львов.

Исследование подчеркивает взаимосвязанность экосистем и потенциальные последствия даже незначительных на первый взгляд нарушений. Оно также подчеркивает важность долгосрочного мониторинга и исследований для понимания и устранения последствий инвазивных видов.