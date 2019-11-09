Зависимость от наркотиков решили лечить вживлением имплантата в мозг

Пациент более десяти лет боролся с зависимостью от психоактивных веществ. У него были передозировки, но избавиться от болезни страх не помогал. Единственным решением проблемы для пациента может стать специальный мозговой имплантат.

Врачи называют его «кардиостимулятором для мозга». Перед операцией специалисты просканировали мозг пациента. Затем они сделали небольшое отверстие в черепе, куда ввели крошечный электрод. Сообщается, что расположился он в отделе мозга, отвечающем за зависимости и самоконтроль. Под ключицу пациенту вживили батарею.

Имплантат, по сути, проводит глубокую стимуляцию мозга (DBS). Этот метод уже одобрен для лечения целого ряда заболеваний, в том числе болезни Паркинсона и эпилепсии.

Поможет ли имплантат избавиться пациенту от наркотической зависимости, покажет время.