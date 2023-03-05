Зависимость от порно может быть связана с особым восприятием времени

В психологии есть такое понятие как «временная перспектива». Её определяют, как «полную совокупность представлений индивидуума о своём психологическом будущем и психологическом прошлом, существующих в данный момент времени». Так, например, чувство скорости движения в будущее максимально в юношестве.

Теория временной перспективы часто рассматривалась в связи с различными аддиктивными формами поведения, то есть зависимостями. В новом исследовании авторы изучили связь между пятью параметрами временной перспективы, гиперсексуальностью и проблематичным использованием порнографии.

Результаты показали, что настоящая гедонистическая временная перспектива может способствовать гиперсексуальности и зависимости от порнографии. Будущая временная перспектива наоборот оказалась отрицательно связана с гиперсексуальностью. Настоящая гедонистическая форма восприятия времени характеризуется импульсивностью человека и желанием «жить в моменте», а будущая — устремлённостью, собственно, в будущее.