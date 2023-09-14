Завод TSMC по производству микросхем в США назвали «пустышкой»

По имеющимся данным, строительство завода, который изначально рассматривался как беспроигрышный вариант для TSMC и Apple, отстает от графика и превышает бюджет, его выпуск уже отложен до 2025 года. Есть опасения, что чипы американского производства могут оказаться дороже тайваньских.

Недавний отчет показывает, что хотя чипы Apple могут производиться в США, их окончательная сборка все равно будет осуществляться на Тайване, что делает завод в Аризоне практически бесполезным с точки зрения снижения зависимости от Тайваня в производстве чипов. Сложная упаковка чипов, являющаяся важнейшим этапом, может быть выполнена только на Тайване, где TSMC имеет значительное преимущество.

Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis, заявил, что завод TSMC в Аризоне станет «пресс-папье» в геополитической напряженности или конфликтах с Китаем из-за Тайваня из-за зависимости от Тайваня в области упаковки микросхем.

Apple и TSMC отказались комментировать данное сообщение.