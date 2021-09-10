Заявившую о домогательствах сотрудницу Apple уволили из компании

Эшли рассказала, что когда начала поднимать вопрос о безопасности на рабочем месте, она почти сразу же столкнулась с запугиванием. Девушка рассказывала, что столкнулась с домогательствами и травлей со стороны руководителей и членов её команды. Также она говорила, что Apple могут следить за сотрудниками через рабочие телефоны.

В начале августа Эшли отправили в административный отпуск. Недавно сотрудник Apple предложил девушке обсудить вопросы, та ответила, что согласна общаться только письменно и каждое сообщение будет отправлять в в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB). После этого Эшли отказали в доступе к системам Apple, а затем уволили.