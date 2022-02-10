Заявление в личку: Госорганы могут обязать вести страницы в соцсетях

Как сообщило “Rusbase”, документ под номером 68371-8 появился в базе нижней палаты парламента и находится он в стадии «внесения в Государственную Думу».

Сам законопроект предлагает внести изменения во вторую статью федерального закона «Об информации». Если изменения вступят в силу, то госорганы и подведомственные им организации, а также органы местного самоуправления должны будут создать и вести в дальнейшем страницы в соцсетях, если этого не было сделано ранее. Однако не уточняется – в каких именно.

Авторы изменений объяснили это тем, что в современных реалиях уже недостаточно просто иметь собственные сайты. И в этом есть смысл, потому что люди проводят в соцсетях намного больше своего времени, таким образом можно более оперативно решать имеющиеся вопросы.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 июня 2022 года.