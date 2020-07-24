Заявлено о внеземном происхождении неопознанных объектов в США

О программе стало известно в 2017 году. Сообщалось, что она была завершена в 2012 году, но в правительственных документах были найдены доказательства её существования по сей день. Основная цель программы — выяснить, являются ли неопознанные летающие объекты собственностью других стран. Именно это может быть реальной угрозой для США: в Америке боятся, что Россия или Китай могли обзавестись прорывными технологиями.

Бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо (Luis Elizondo) рассказал The New York Times, что программа станет прозрачнее для общественности. Этот же мужчина заявил, что специалистам удалось найти обломки неопознанных объектов и изучить их.

Астрофизик Эрик Дэвис (Eric W. Davis), который консультировал Пентагон, заявил, что в некоторых случаях происхождение материалов, из которых сделаны объекты, так и не удалось определить. Это заставило его рассматривать версию о внеземном происхождении. Дэвис отметил, что в марте он проводил секретный брифинг в минобороны США о поиске «внеземных транспортных объектов, сделанных не на Земле».