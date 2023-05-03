Здесь может быть вода: NASA представила новые снимки Луны

Считается, что эти области, которые находятся во тьме более двух миллиардов лет, содержат залежи ледяной воды, что представляет большой интерес для ученых. ShadowCam, сверхчувствительная камера на борту корейского лунного орбитального аппарата, смогла получить эти детальные изображения, несмотря на трудности, связанные с низкой освещенностью.