Здоровый образ жизни и правильное питание могут замедлить ухудшение памяти в пожилом возрасте

Десятилетнее исследование взрослых китайцев старше 60 лет демонстрирует, что преимущества здорового образа жизни положительно влияют даже на тех, у кого есть ген, делающий их восприимчивыми к болезни Альцгеймера.

Команда создала инструмент для оценки здорового образа жизни, объединив шесть факторов — здоровое питание, регулярные физические упражнения, активные социальные контакты, познавательную активность, отказ от курения и употребление алкоголя.

После учёта медицинских, экономических и социальных факторов оказалось, что здоровая диета оказывает наибольшее влияние на замедление ухудшения памяти. За ней следуют когнитивная активность и физические упражнения.