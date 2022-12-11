Зелёный свет может уменьшать боль. Новое исследование объяснило, почему

Новое исследование на мышах выявило клетки и мозговые пути, которые лежат в основе эффекта. Оказалось, что именно колбочки и палочки в глазу способствовали болеутоляющему эффекту зелёного света у здоровых грызунов и грызунов с воспалёнными суставами.

Исследователи инактивировали определённые клетки, чтобы посмотреть, как это повлияет на чувство боли у животных. Когда они инактивировали палочки у некоторых мышей, они испытали лишь частичное облегчение при зелёном свете, а у мышей с инактивированными колбочками не было никаких признаков облегчения боли.

Дальнейшая работа показала, что колбочки и палочки стимулировали группу клеток мозга в определённой зоне. В ней нейроны экспрессируют гормон, участвующий в передаче болевых сигналов. Затем эти клетки передают сообщение в другую часть мозга, которая модулирует боль.