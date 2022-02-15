Зелёный свет оказался средством от головной боли

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Зелёный свет оказался средством от головной болиОт мигрени
Американские учёные нашли новое средство лечения мигрени. Оказывается, людям с таким заболеванием может помочь регулярное облучение зелёным светом.
Учёные провели эксперимент. Его участники два с половиной месяца по 2 часа ежедневно облучались зелёным светом. После этого частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась по меньшей мере вдвое. Уменьшилась и интенсивность болей.
Стоит отметить, что мигрень — это не простая головная боль. Это расстройство нервной системы. У 1,7-4% взрослого населения планеты голова болит не менее 15 дней ежемесячно. Мигрень не всегда поддаётся лекарственному лечению.
Учёные отметили, что предложенный им метод лечения хорош и своей дешевизной. Светодиоды, в том числе зелёные, очень недорогие.
Источник: BBC