Зелёный свет оказался средством от головной боли

Учёные провели эксперимент. Его участники два с половиной месяца по 2 часа ежедневно облучались зелёным светом. После этого частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась по меньшей мере вдвое. Уменьшилась и интенсивность болей.

Стоит отметить, что мигрень — это не простая головная боль. Это расстройство нервной системы. У 1,7-4% взрослого населения планеты голова болит не менее 15 дней ежемесячно. Мигрень не всегда поддаётся лекарственному лечению.

Учёные отметили, что предложенный им метод лечения хорош и своей дешевизной. Светодиоды, в том числе зелёные, очень недорогие.