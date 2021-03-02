Земле предсказали кислородную катастрофу

Сейчас в атмосфере Земли содержится примерно 21% кислорода. На ранней же планете кислорода было намного меньше, поэтому там могли существовать только примитивные анаэробные бактерии.

Как пишет ТАСС, 2-2,45 млрд назад содержание кислорода стало расти. Это событие назвали кислородной катастрофой. Благодаря этому на планете развилась многоклеточная жизнь.

Теперь же учёные говорят, что скоро случится вторая кислородная катастрофа. Они подсчитали, что чуть более чем через миллиард лет содержание кислорода в атмосфере Земли снизится до 1% от нынешнего. Случится это из-за того, что Солнце к тому времени будет выделять больше энергии. В результате в атмосфере Земли станет так мало молекул углекислого газа, что его перестанет хватать для поддержки фотосинтеза. Это приведёт к вымиранию растений и вообще почти всей жизни на Земле.