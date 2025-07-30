Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,5 в РАН назвали уникальным

По его словам, такое землетрясение можно назвать уникальным. Оно было намного мощнее, чем толчки 20 июля. Разлом земной коры распространился примерно на 200 километров в юго-западном направлении.

Сейчас в регионе продолжаются афтершоки — это слабые повторные толчки после основного землетрясения. Однако, как отметил Чебров, новых сильных подземных ударов не ожидается.

Специалисты продолжают следить за ситуацией и оценивают возможные последствия.