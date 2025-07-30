Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,5 в РАН назвали уникальным

Опубликовано 30 июля 2025, 20:341 мин.
Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,5 в РАН назвали уникальнымОсобая тряска
У берегов Камчатки произошло очень сильное землетрясение магнитудой 8,5, что прокомментировал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров. По его словам, оно было уникальным.
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По его словам, такое землетрясение можно назвать уникальным. Оно было намного мощнее, чем толчки 20 июля. Разлом земной коры распространился примерно на 200 километров в юго-западном направлении.
Сейчас в регионе продолжаются афтершоки — это слабые повторные толчки после основного землетрясения. Однако, как отметил Чебров, новых сильных подземных ударов не ожидается.
Специалисты продолжают следить за ситуацией и оценивают возможные последствия.