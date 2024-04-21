Землетрясения не «отстают» от Тайваня уже 3 недели

Опубликовано 21 апреля 2024, 16:30
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Землетрясения не «отстают» от Тайваня уже 3 неделиМагнитуда 5,1 сотрясла недавно восточный регион
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, 21 апреля 2024 года у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 51 километре к югу от уезда Хуалиен, на глубине 10 километров, пишет Лента.ру.
Это землетрясение произошло после двух других значительных сейсмических событий в регионе: 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, самое сильное за последние 25 лет, за которым через 15 минут последовал афтершок магнитудой 6,6. 17 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан
Информация о разрушениях и пострадавших на момент написания этого материала не поступала. Так и угроза цунами не подтвердилась.