Землетрясения не «отстают» от Тайваня уже 3 недели

Это землетрясение произошло после двух других значительных сейсмических событий в регионе: 3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, самое сильное за последние 25 лет, за которым через 15 минут последовал афтершок магнитудой 6,6. 17 апреля у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан

Информация о разрушениях и пострадавших на момент написания этого материала не поступала. Так и угроза цунами не подтвердилась.