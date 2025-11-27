Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2025, 18:55
1 мин.

Землетрясения неожиданно активировали жизнь глубоко под опасным Йеллоустоном

Что случилось
Учёные изучили, как землетрясения влияют на жизнь под поверхностью Йеллоустонского парка, где микроорганизмы живут вдали от солнечного света и энергии. Исследование, опубликованное в PNAS Nexus, показало, что небольшие подземные толчки в 2021 году изменили химический состав воды и пород. Это создало новые источники энергии для микробов.
© James St. John / Flickr / Wikipedia

Подземные микроорганизмы не используют фотосинтез, а получают энергию из химических реакций воды и минералов. Землетрясения разрушают породу, меняют пути движения воды и открывают новые поверхности для реакций, тем самым создавая «свежие» источники энергии.

Исследователи брали образцы воды из скважины на западном краю Йеллоустонского озера пять раз в 2021 году. После землетрясений они обнаружили рост водорода, сульфидов и растворённого органического углерода — ключевых источников энергии для микробов.

Эти изменения показали, что даже небольшие землетрясения могут временно увеличить доступные ресурсы для подземной жизни и изменить состав химических соединений. Ранее считалось, что такие микробные сообщества стабильны.

Если похожие процессы происходят на других планетах с водой, например на Марсе, это расширяет представления о возможных местах существования жизни.