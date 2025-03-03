Земля на удивление быстро оправилась от древнего суперизвержения

Исследователи проанализировали образцы ледяных кернов из Гренландии и Антарктиды, чтобы узнать, как извержение повлияло на климат. В результате извержения в атмосферу попало огромное количество пепла, который блокировал солнечный свет и вызвал временное похолодание. Однако, как показало исследование, пепел быстро рассеялся, предотвратив длительный ледниковый период.

Это открытие опровергает прежние теории о том, что суперизвержения могут стать причиной длительных климатических катастроф. Команда планирует изучить другие прошлые извержения, чтобы лучше понять их последствия.