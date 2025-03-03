Земля на удивление быстро оправилась от древнего суперизвержения

Опубликовано 03 марта 2025, 08:151 мин.
Земля на удивление быстро оправилась от древнего суперизверженияОно было. И давно
Новое исследование показывает, что мощное извержение Лос-Чокойос, произошедшее около 79 500 лет назад на территории современной Гватемалы, имело глобальные последствия, но Земля восстановилась всего за несколько десятилетий.
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Исследователи проанализировали образцы ледяных кернов из Гренландии и Антарктиды, чтобы узнать, как извержение повлияло на климат. В результате извержения в атмосферу попало огромное количество пепла, который блокировал солнечный свет и вызвал временное похолодание. Однако, как показало исследование, пепел быстро рассеялся, предотвратив длительный ледниковый период.
Это открытие опровергает прежние теории о том, что суперизвержения могут стать причиной длительных климатических катастроф. Команда планирует изучить другие прошлые извержения, чтобы лучше понять их последствия.