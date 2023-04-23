Земля провалила ежегодный «медосмотр»

Уровень мирового океана достиг нового рекордного уровня из-за таяния ледников и потепления океанов, причем почти в 60% океанов наблюдалась как минимум одна морская тепловая волна.

Уровень загрязнения планеты, включая метан и углекислый газ, также достиг рекордного уровня. Кроме того, экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, в прошлом году затронули десятки миллионов людей, что привело к отсутствию продовольственной безопасности, массовой миграции и многомиллиардным потерям и ущербу.

В докладе подчеркивается, что последние восемь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, несмотря на три года подряд климатического явления Ла-Нинья. Средняя глобальная температура в прошлом году поднялась примерно на 1,15 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Эксперты говорят, что засухи и уровень жары, наблюдавшиеся в 2022 году, стали тревожным сигналом о том, что изменение климата - это проблема не будущего, а настоящего.

Ученые глубоко обеспокоены тем, что 2023 и 2024 годы продолжат бить климатические рекорды в связи с прогнозируемым приходом Эль-Ниньо, который приносит более теплые глобальные температуры.