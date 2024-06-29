Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 12:45
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Земля в прошлом была суровым «снежным комом», но это помогло появиться нам

700 миллионов лет назад
Около 700 миллионов лет назад, когда Земля была «снежком», произошло событие, которое изменило всё: возникла многоклеточная жизнь. Эта эпоха, отмеченная глобальным оледенением, возможно, простиравшимся до экватора, дала толчок эволюции многоклеточных организмов из одноклеточных эукариот.
Земля в прошлом была суровым «снежным комом», но это помогло появиться нам
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, предполагает, что суровые физические условия Земли в те времена, такие как высокая вязкость океана и нехватка питательных веществ из-за снижения фотосинтеза в покрытых льдом океанах, сыграли решающую роль.

Исследователи предполагают, что эти условия способствовали развитию более крупных и сложных организмов вместо мелких и простых. Этот сдвиг был вызван необходимостью эффективно добывать питательные вещества в условиях, когда «традиционные стратегии питания» оказались под угрозой.

«Земля тогда отбирала более крупные и сложные организмы, а не приводила к вымиранию или уменьшению размеров», — объясняет Уильям Крокетт, ведущий автор и аспирант Массачусетского технологического института.

Результаты исследования опровергают предыдущие теории, связывающие многоклеточность исключительно с уровнем кислорода, и предполагают, что катализатором могли послужить экологические стрессы.