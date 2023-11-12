Земля времен динозавров оказалась привлекательнее для инопланетян

Земля времен динозавров оказалась привлекательнее для инопланетянИли почему нас могут не увидеть
Ученые из Корнельского университета считают, что в эпоху динозавров вероятность того, что Земля привлечет внимание потенциальной внеземной жизни, была выше, чем сегодня. Астробиолог Ребекка Пейн и астроном Лиза Кальтенеггер провели исследование, смоделировав 540 млн лет истории Земли, чтобы понять, как могли развиваться биомаркеры, указывающие на наличие жизни.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Удивительно, но исследователи обнаружили, что определенные пары биомаркеров, такие как кислород и метан, озон и метан, были более заметны 100-300 млн лет назад. Этот период совпадает с расцветом растений, что привело к повышению уровня кислорода в атмосфере Земли.
Исследование позволяет предположить, что на основе световых отпечатков этой эпохи любые внеземные телескопы, наблюдающие за Землей, имели бы больше шансов обнаружить признаки жизни в юрском периоде по сравнению с сегодняшним днем.
Полученные результаты также дают астрономам новые возможности для поиска пригодных для жизни планет.