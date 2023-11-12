Земля времен динозавров оказалась привлекательнее для инопланетян

Удивительно, но исследователи обнаружили, что определенные пары биомаркеров, такие как кислород и метан, озон и метан, были более заметны 100-300 млн лет назад. Этот период совпадает с расцветом растений, что привело к повышению уровня кислорода в атмосфере Земли.

Исследование позволяет предположить, что на основе световых отпечатков этой эпохи любые внеземные телескопы, наблюдающие за Землей, имели бы больше шансов обнаружить признаки жизни в юрском периоде по сравнению с сегодняшним днем.

Полученные результаты также дают астрономам новые возможности для поиска пригодных для жизни планет.