Земляне могут случайно устроить на Марсе метеоритный дождь

Цель миссии, запущенной в ноябре 2021 года, — испытать технику отклонения астероида, намеренно врезавшись в него космическим аппаратом. Цель: Диморфос.

Столкновение в сентябре 2022 года успешно изменило орбиту Диморфоса, превзойдя все ожидания. Однако новое исследование выявило удивительную деталь — в результате столкновения было выброшено огромное количество обломков. Если Земля находится в безопасности — ближайший камень пролетит мимо нас, то Марсу может не повезти. Исследователи определили четыре случая в ближайшие 15 000 лет, когда траектория выброса может пересечься с орбитой Марса.

Тонкая марсианская атмосфера может не защитить планету полностью. В случае столкновения валуны могут либо сгореть, либо оставить после себя огромные ударные кратеры.

Это открытие подчеркивает важность мониторинга выбросов в будущих миссиях по отклонению. Астероиды, нацеленные на отклонение, могут представлять будущую угрозу для Земли, если их обломки не будут отслежены должным образом.