Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 19:30
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Земляне способны «отразить» летящий на планету астероид, но есть нюанс

Способов несколько
Существует небольшая вероятность того, что астероид, получивший название 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. NASA оценивает текущий риск в 3,1%, но эксперты говорят, что паниковать не стоит. По мере накопления данных вероятность столкновения будет снижаться. Однако если риск останется, у ученых есть несколько способов защитить планету.
Земляне способны «отразить» летящий на планету астероид, но есть нюанс

© Ferra.ru

Один из проверенных методов — столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы изменить его курс. NASA успешно протестировало этот подход в 2022 году с помощью миссии DART. Еще одна идея — использование «гравитационного трактора», когда притяжение космического аппарата медленно уводит астероид с его пути. Некоторые ученые предлагают использовать ионные лучи или даже окрасить часть астероида в белый цвет, чтобы со временем изменить его траекторию.

Последний вариант — взорвать ядерную бомбу рядом с астероидом, чтобы оттолкнуть его, хотя это сопряжено с риском разбить его на более мелкие, но все равно опасные части.

Даже в самом худшем случае астероид не настолько велик, чтобы уничтожить планету, — максимум, что может случиться, это уничтожение города.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
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