Земляне способны «отразить» летящий на планету астероид, но есть нюанс

Один из проверенных методов — столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы изменить его курс. NASA успешно протестировало этот подход в 2022 году с помощью миссии DART. Еще одна идея — использование «гравитационного трактора», когда притяжение космического аппарата медленно уводит астероид с его пути. Некоторые ученые предлагают использовать ионные лучи или даже окрасить часть астероида в белый цвет, чтобы со временем изменить его траекторию.

Последний вариант — взорвать ядерную бомбу рядом с астероидом, чтобы оттолкнуть его, хотя это сопряжено с риском разбить его на более мелкие, но все равно опасные части.

Даже в самом худшем случае астероид не настолько велик, чтобы уничтожить планету, — максимум, что может случиться, это уничтожение города.