Земная твердь помешала: Virgin Orbit официально прекратила запуски космических аппаратов

Несмотря на первые успехи и расширяющиеся контракты на обслуживание с военными Великобритании, первое официальное испытание LauncherOne в мае 2020 года не смогло доставить полезную нагрузку на орбиту. В период с 2020 по 2023 год компания совершила в общей сложности шесть полетов, из которых только четыре были успешными.

Последняя попытка запуска должна была ознаменовать первый коммерческий космический запуск с территории Великобритании. Однако полезная нагрузка ракеты не смогла выйти на орбиту из-за "аномалии" верхней ступени, вызванной неисправностью топливного фильтра стоимостью $100.

В данный момент компания ищет инвесторов.