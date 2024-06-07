Земные океаны помогли понять циклоны Юпитера: каким образом

Используя инфракрасные изображения высокого разрешения с космического аппарата NASA Juno, ученые рассчитали температуру и скорость ветра в циклонах Юпитера. Они обнаружили, что эти филаменты действуют подобно земным фронтам, перенося тепло из недр Юпитера в его атмосферу и приводя в движение циклоны. Эти выводы позволяют предположить, что подобные процессы могут происходить по всей Вселенной.

Ученые подчеркнули, что масштабы Юпитера и снимки Juno дают четкое представление о том, как такие мелкомасштабные явления, как фронты, связаны с более крупной атмосферной динамикой. Создаваемый спутник SWOT обещает еще больше расширить возможности наблюдения за этими явлениями на Земле.