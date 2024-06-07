Земные океаны помогли понять циклоны Юпитера: каким образом

Опубликовано 07 июня 2024, 15:38
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Земные океаны помогли понять циклоны Юпитера: каким образомОни “питаются” схожими процессами
Ученые выяснили, что полярные циклоны Юпитера «питаются» процессами, схожими с теми, что происходят в океанах и атмосфере Земли. Исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, показывает, что конвекция и нитевидные структуры, напоминающие земные атмосферные фронты, поддерживают мощные штормы Юпитера.
Используя инфракрасные изображения высокого разрешения с космического аппарата NASA Juno, ученые рассчитали температуру и скорость ветра в циклонах Юпитера. Они обнаружили, что эти филаменты действуют подобно земным фронтам, перенося тепло из недр Юпитера в его атмосферу и приводя в движение циклоны. Эти выводы позволяют предположить, что подобные процессы могут происходить по всей Вселенной.
Ученые подчеркнули, что масштабы Юпитера и снимки Juno дают четкое представление о том, как такие мелкомасштабные явления, как фронты, связаны с более крупной атмосферной динамикой. Создаваемый спутник SWOT обещает еще больше расширить возможности наблюдения за этими явлениями на Земле.