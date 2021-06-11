Наука и технологии
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Земные законы не смогут защитить первых космических туристов

И неясно, как долго это будет продолжаться.
Уже совсем скоро, 20 июля 2021 года, основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос. Вместе с ним в полёт отправятся несколько космических туристов. Как оказалось, земные законы не смогут защитить их во время нахождения на корабле New Shepard.

Сообщается, что самый богатый человек планеты и те, кто полетит с ним, будут вынуждены полностью положиться на нормы безопасности, разработанные компанией Blue Origin. То есть на космических туристов не распространяются даже законы об авиаперевозках, отмечает The Wall Street Journal.

Что интересно, такие же правила распространяются и на будущих «покорителей» космоса. На сегодняшний день американские власти лишь обеспечивают граждан и окружающей среды во время стартов и приземлений. Законы, регулирующие происходящее в космосе, пока что не приняты.

Напомним, что помимо рисков из-за возможных конструкционных проблем кораблей, туристы также могут столкнуться с возможными ошибками пилотов или проблемами со здоровьем. Все эти ситуации также не регулируются законом.