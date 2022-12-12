Жара и холод опаснее, чем вы думаете: они приводят к смерти от болезней сердца

Глобальный анализ более 32 млн смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за 40 лет показал, что в дни, когда температура была самой высокой или самой низкой, смертей насчитывалось больше, чем в дни с более умеренной погодой.

В целом, исследователи обнаружили, что на каждые 1000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний:

экстремально жаркие дни (выше 30° C) стали причиной 2,2 дополнительных смертей;

экстремально холодные дни (ниже -6,5° C) стали причиной 9,1 дополнительных смертей.

Речь шла о Балтиморе, США.