Жара и холод опаснее, чем вы думаете: они приводят к смерти от болезней сердца

20:01, 12 декабря 2022
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Жара и холод опаснее, чем вы думаете: они приводят к смерти от болезней сердцаЛучше умеренный климат
Учёные выяснили, что воздействие очень высоких или очень низких температур увеличивает риск смерти пациента с сердечным заболеванием.
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Глобальный анализ более 32 млн смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за 40 лет показал, что в дни, когда температура была самой высокой или самой низкой, смертей насчитывалось больше, чем в дни с более умеренной погодой.
В целом, исследователи обнаружили, что на каждые 1000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний:
- экстремально жаркие дни (выше 30° C) стали причиной 2,2 дополнительных смертей;
- экстремально холодные дни (ниже -6,5° C) стали причиной 9,1 дополнительных смертей.
Речь шла о Балтиморе, США.