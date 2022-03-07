Жаркая и влажная погода оказалась для человека опаснее, чем мы думали

Новое исследование среди молодых людей, показало, что, когда влажность достигает абсолютного максимума, верхний предел адаптации человека составляет всего 31°C. Это на четыре градуса меньше теоретических оценок, а для пожилых людей порог, вероятно, ещё ниже. Да, сухой и жаркий климат переносится человеком куда легче. В абсолютно сухой среде человеческий порог выживания , вероятно, составляет около 50 °C.

Плохая новость в том, что изменение климата приводит к чрезмерному глобальному потеплению и испарению воды, то есть в мире становится теплее и влажнее. Угроза превышения пороговых значений температуры становится всё более вероятной. Особенно в тропиках.