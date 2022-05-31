Ждать ли в июне анонс гарнитуры виртуальной реальности Apple

Аналитик утверждает, что Apple не готова к запуску проекта, а простая поверхностная демонстрация откроет ящик Пандоры. Куо считает, что «конкурентам не терпится увидеть технические характеристики оборудования и дизайн ОС», и они «с радостью скопируют превосходные идеи Apple», опередив Купертино в гонке за появление устройств на полках магазинов.

Если ожидания оправдаются, в июне мы, вероятно, состоится традиционное мероприятие, на котором мы увидим iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и последнюю версию macOS. Конференция запланирована на 6 июня.