Наука и технологии
Сегодня в 15:07
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Ждать ли в июне анонс гарнитуры виртуальной реальности Apple

Куо поделился мнением
Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который часто делает прогнозы по поводу продукции Apple, заявил, что компания из Купертино вряд ли выпустит гарнитуру AR/VR на конференции WWDC, которая состоится уже на следующей неделе.
Ждать ли в июне анонс гарнитуры виртуальной реальности Apple

Аналитик утверждает, что Apple не готова к запуску проекта, а простая поверхностная демонстрация откроет ящик Пандоры. Куо считает, что «конкурентам не терпится увидеть технические характеристики оборудования и дизайн ОС», и они «с радостью скопируют превосходные идеи Apple», опередив Купертино в гонке за появление устройств на полках магазинов.

Если ожидания оправдаются, в июне мы, вероятно, состоится традиционное мероприятие, на котором мы увидим iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и последнюю версию macOS. Конференция запланирована на 6 июня.

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