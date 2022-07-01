Ждем падение? Власти Нью-Йорка запретили майнить биткоин на газовой электростанции

Решение было принято в отношении электростанции Greenidge Generating Station в нью-йоркском регионе Фингер Лейкс. В 2020 году майнинг биткоинов вдохнул новую жизнь и вызвал новые споры в отношении пострадавшей станции. Это вызвало возмущение некоторых местных жителей, обеспокоенных тем, как станция может повлиять на рыбу и туризм, сбрасывая горячую воду в близлежащее озеро Сенека.

В 2019 году штат Нью-Йорк поставил цель сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 85% в течение следующих нескольких десятилетий. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка в конечном итоге определил, что деятельность компании Greenidge "не соответствует установленным в Законе о климате ограничениям на выбросы парниковых газов в масштабах штата".

В течение десятилетий Greenidge работал как угольная электростанция. Но когда уголь стал конкурировать с дешевым природным газом по всей стране, станция временно закрылась, а в 2017 году была переоборудована для работы на газе. Затем, в 2020 году, операторы станции заметили более прибыльное предприятие и начали добывать биткоин, который сейчас составляет большую часть доходов компании.