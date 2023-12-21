Технологический гигант заключил мировое соглашение с некоммерческой организацией, которая обвинила Amazon в нарушении законов штата о защите животных. В жалобе, поданной в феврале, утверждалось, что продукты из ослиного мяса, включая эцзяо, должны быть классифицированы как конина по калифорнийским законам.

Amazon, отрицая любые правонарушения, согласился заблокировать продажи спорного желатина в штате. Энтузиасты эцзяо считают, что он может лечить различные заболевания, хотя научное обоснование этих утверждений отсутствует.

Споры вокруг эцзяо не ограничиваются юридическими баталиями. Популярность этого продукта, как сообщается, разрушает популяцию ослов, что также приводит к их кражам, негуманному обращению и антисанитарным условиям.

Хотя Amazon больше не будет продавать эцзяо калифорнийцам, этот продукт по-прежнему доступен за пределами штата.