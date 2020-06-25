Наука и технологии
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Желающего добиться отмены ограничений на видеоигры японца арестовали
Он угрожал чиновнику
В Японии в префектуре Кагава с 1 апреля дети до 18 лет не имеют права тратить на видеоигры и интернет более 60 минут в будние дни и 90 минут — в выходные и праздничные дни. Не все жители остались довольны нововведением. На днях желающего добиться отмены ограничений на видеоигры японца арестовали.
СМИ рассказали, что 21-летний студент отправил письмо с угрозами чиновнику префектуры Кагава Итиро Ояме. Именно он возглавлял комиссию, разработавшую законопроект с ограничениями.
Студент признался, что хотел вынудить власти отменить указ. Правда, выбрал он экстравагантный способ. В сообщении Ояме обвиняемый писал, что будет вонзать в чиновника нож «снова и снова», пока тот не отменит указ. Естественно, Ояма обратился в полицию.