В Японии в префектуре Кагава с 1 апреля дети до 18 лет не имеют права тратить на видеоигры и интернет более 60 минут в будние дни и 90 минут — в выходные и праздничные дни. Не все жители остались довольны нововведением. На днях желающего добиться отмены ограничений на видеоигры японца арестовали.