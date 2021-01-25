Женщин назвали одной из причин одомашнивания собак

Считается, что собак одомашнили 33-26 тысяч лет назад. Основная версия — волки, предки собак, прибивались к охотникам-собирателям, чтобы найти пропитание, а люди использовали их в качестве защитников от других хищников.

Учёные из Университета штата Вашингтон рассказали ещё об одной причине одомашнивания. «Мы обнаружили, что отношения собак с женщинами могли иметь большее влияние на связь собаки и человека, чем отношения с мужчинами», — рассказали они.

Исследователи пришли к такому выводу, изучив этнографические данные. Люди прошлого относились к собакам не только как к охранникам, но и как к питомцам. Учёные увидели закономерность: если женщины привязывались к животным, то и мужчины становились более терпимыми к присутствию собак.