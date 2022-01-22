Женщина нашла в папке со спамом подлинное сообщение о выигрыше в лотерею

55-летняя Лаура Спирс (Laura Spears) рассказала, что купила лотерейный билет 31 декабря на сайте MichiganLottery.com. Несколько дней спустя она искала пропавшее электронное письмо от кого-то, поэтому проверила папку со спамом.

«Именно тогда я увидела электронное письмо от организаторов лотереи, в котором говорилось, что я выиграла приз. Я не могла поверить в то, что читаю, поэтому я вошла в свою учётную запись на сайте лотереи, чтобы проверить. Я всё ещё в шоке от того, что действительно выиграла 3 миллиона долларов», — сказала женщина.

Конечно, чаще всего в спам попадают мошеннические и рекламные письма, поэтому не спешите переходить по ссылкам, указанным в них.