Женщина нашла в папке со спамом подлинное сообщение о выигрыше в лотерею

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Женщина нашла в папке со спамом подлинное сообщение о выигрыше в лотереюУдивительная история
Жительница Мичигана, проверяя папку со спамом в своей электронной почте, обнаружила там подлинное сообщение о выигрыше в лотерею. Женщина получила $3 млн.
55-летняя Лаура Спирс (Laura Spears) рассказала, что купила лотерейный билет 31 декабря на сайте MichiganLottery.com. Несколько дней спустя она искала пропавшее электронное письмо от кого-то, поэтому проверила папку со спамом.
«Именно тогда я увидела электронное письмо от организаторов лотереи, в котором говорилось, что я выиграла приз. Я не могла поверить в то, что читаю, поэтому я вошла в свою учётную запись на сайте лотереи, чтобы проверить. Я всё ещё в шоке от того, что действительно выиграла 3 миллиона долларов», — сказала женщина.
Конечно, чаще всего в спам попадают мошеннические и рекламные письма, поэтому не спешите переходить по ссылкам, указанным в них.
Источник: UPI.com