Наука и технологии
Сегодня в 17:00
Женщина подписала пользовательское соглашение с детьми перед покупкой им смартфонов
Состоит из 15 пунктов
Предпринимательница и инвестор Дженнифер Чжу Скотт долго не хотела покупать своим детям смартфоны, но они очень просили. В итоге женщина нашла экстравагантный выход из ситуации — заключила с детьми пользовательское соглашение.
Дочерям женщины 10 и 11 лет. Дженнифер рассказала, что решила использовать в воспитании свой профессиональный опыт. Поэтому женщина составила «пользовательское соглашение» из пятнадцати пунктов.
Из соглашения следует, что дети должны поделиться с мамой своими паролями, просить у неё разрешения перед регистрацией в социальных сетях, рассказывать, если кто-то домогается их в интернете, звонит или пишет, а также отвечать на любые вопросы о том, как они используют телефоны. Помимо этого, в соглашении было указано прохождение экспресс-курса по конфиденциальности в интернете.
Ещё девочки не должны пользоваться смартфоном после 20:00, во время общения и прогулок.