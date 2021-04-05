Женщина подписала пользовательское соглашение с детьми перед покупкой им смартфонов

Дочерям женщины 10 и 11 лет. Дженнифер рассказала, что решила использовать в воспитании свой профессиональный опыт. Поэтому женщина составила «пользовательское соглашение» из пятнадцати пунктов.

Из соглашения следует, что дети должны поделиться с мамой своими паролями, просить у неё разрешения перед регистрацией в социальных сетях, рассказывать, если кто-то домогается их в интернете, звонит или пишет, а также отвечать на любые вопросы о том, как они используют телефоны. Помимо этого, в соглашении было указано прохождение экспресс-курса по конфиденциальности в интернете.

Ещё девочки не должны пользоваться смартфоном после 20:00, во время общения и прогулок.