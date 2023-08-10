Женщина получила более 50 посылок с интернет-магазина, которые не заказывала

Женщина получила более 50 посылок с интернет-магазина, которые не заказывалаИ теперь еще и должна заплатить
Жительница Британской Колумбии (Канада) столкнулась с тем, что ей пришло более 50 неожиданных посылок от Amazon, которые она никогда не заказывала. Анка Ниту, получательница, была обременена таможенными счетами на сумму более 300 долларов от United Parcel Service (UPS) из-за этих нежелательных отправлений.
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Компания Amazon признала наличие проблемы и заверила, что в настоящее время принимаются меры по ее устранению. Компания посоветовала людям, получившим неожиданные посылки, сообщать о ситуации.
По мнению представителей Better Business Bureau of British Columbia, этот случай может быть связан с тем, что некоторые продавцы Amazon уклоняются от уплаты комиссии за возвращенные товары. Продавцы могут отправлять товары на случайные адреса, чтобы сэкономить на доставке, складских расходах и утилизации.