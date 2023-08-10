Женщина получила более 50 посылок с интернет-магазина, которые не заказывала

Компания Amazon признала наличие проблемы и заверила, что в настоящее время принимаются меры по ее устранению. Компания посоветовала людям, получившим неожиданные посылки, сообщать о ситуации.

По мнению представителей Better Business Bureau of British Columbia, этот случай может быть связан с тем, что некоторые продавцы Amazon уклоняются от уплаты комиссии за возвращенные товары. Продавцы могут отправлять товары на случайные адреса, чтобы сэкономить на доставке, складских расходах и утилизации.