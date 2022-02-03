Женщина пожаловалась на "групповое изнасилование" в виртуальной реальности

“В течение минуты после присоединения - я подверглась словесным и сексуальным домогательствам от 3-4 мужских аватаров, когда я пыталась вырваться, они кричали - "не притворяйся, что тебе это не нравится" “, - вспоминает 43-летняя Нина Джейн Патель, повествующем о "кошмаре", который она пережила в качестве бета-тестера VR-платформы Horizon Worlds, созданной компанией Meta, ранее известной как Facebook.

У приложения есть функция “безопасной зоны”, которая ограничивает контакты с другими пользователями, но, по словам Патель, она не успела ее включить, потому что все произошло слишком быстро.

Джо Осборн, представитель Meta, сообщил The Post, что компания внесет "улучшения", чтобы обеспечить безопасность для всех.