Женщина родила одного и того же ребенка дважды

Чтобы устранить это заболевание, мать согласилась на уникальную процедуру, в ходе которой врачи провели временные роды на шестом месяце беременности. Ребенок был извлечен из утробы матери, перенес операцию по исправлению дефекта позвоночника, после чего был возвращен в матку матери для продолжения развития.

В итоге ребенок родился на 38 неделе и провел восемь дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Несмотря на проведенную операцию, врачи ожидают, что мальчик может столкнуться с серьезными проблемами с подвижностью и, возможно, не сможет ходить.