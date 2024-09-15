Женщина родила одного и того же ребенка дважды

Опубликовано 15 сентября 2024, 07:301 мин.
Женщина родила одного и того же ребенка дваждыЧтобы устранить тяжелый дефект позвоночника
В Великобритании женщина дважды родила одного и того же ребенка, чтобы устранить у него серьезный дефект позвоночника, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail. На ранних сроках беременности врачи диагностировали у будущего ребенка spina bifida — заболевание, при котором позвоночник не закрывается должным образом.
Чтобы устранить это заболевание, мать согласилась на уникальную процедуру, в ходе которой врачи провели временные роды на шестом месяце беременности. Ребенок был извлечен из утробы матери, перенес операцию по исправлению дефекта позвоночника, после чего был возвращен в матку матери для продолжения развития.
В итоге ребенок родился на 38 неделе и провел восемь дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Несмотря на проведенную операцию, врачи ожидают, что мальчик может столкнуться с серьезными проблемами с подвижностью и, возможно, не сможет ходить.