Женщина родила в автомобиле Tesla на ходу благодаря автопилоту

Беременная женщина с мужем отвозили своего первого сына в детский сад, но по пути застряли в пробке. Во время ожидания у матери отошли воды и начались схватки. Из-за пробки стало понятно, что в роддом семья приехать не успеет.

Муж решил помочь жене — он включил автопилот Tesla, оставил одну руку на руле, но сосредоточился на помощи супруге. Женщина признаётся, что не хотела рожать в машине, но выбора не было. В итоге ребёнок родился прямо перед прибытием в больницу. Врачам пришлось перерезать пуповину в салоне электромобиля.

Муж с женой даже хотели назвать новорождённую Тесс в честь Tesla, но в итоге выбрали имя Мейв Лили. Также пара выразила благодарность компании: «Спасибо гениальным инженерам Tesla за их разработку».