Женщина с инвалидностью написала книгу глазами

Как пишет New York Post, 38-летняя женщина попала в больницу в 13-летнем возрасте из-за того, что потеряла способность нормально двигать руками. Девочке поставили боковой амиотрофический склероз (БАС). Со временем её состояние становилось только хуже. Однако мыслительные способности женщины не пострадали. Она может общаться с окружающими только движением глаз.

Благодаря глазам же женщина смогла написать книгу Life without a body («Жизнь без тела»). Создание книги заняло у пациентки почти три года. Женщина использовала специальное устройство, по сути табличку, которая делает возможным написание текста глазами при помощи других людей. Автор книги переводила взгляд с буквы на букву, чтобы складывать их слова. Сейчас однако устройство поизносилось, и женщина просит помощи, чтобы его обновить.