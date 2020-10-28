Наука и технологии
Сегодня 18:18
Женщина с помощью приложения вынудила угонщиков Tesla оставить машину
Всячески издевалась над ними удалённо
Австралийская радиоведущая обнаружила, что у неё угнали электромобиль Tesla Model 3. Женщина не растерялась, через приложение отследила преступников и всячески издевалась над ними дистанционно. В итоге они не выдержали и оставили машину.
Сначала женщина получила уведомление на телефон о том, что сработала сигнализация. Она увидела, что Tesla нет на месте и тогда открыла мобильное приложение. Через него женщина выяснила, где находится автомобиль. Не раздумывая, она прыгнула в другую машину и поехала за угонщиками.
Женщина рассказала, что приложение позволяет замедлить автомобиль, открывать и закрывать окна, а также включать звуковой сигнал. Ещё радиоведущая снимала весь процесс поимки угонщиков.
В итоге преступники покинули Tesla и попытались сбежать. К несчастью для них, на камеру попал номер их автомобиля. Кроме того, один из угонщиков оставил в электрокаре водительское удостоверение. Преступников задержали.