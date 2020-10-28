Женщина с помощью приложения вынудила угонщиков Tesla оставить машину

Сначала женщина получила уведомление на телефон о том, что сработала сигнализация. Она увидела, что Tesla нет на месте и тогда открыла мобильное приложение. Через него женщина выяснила, где находится автомобиль. Не раздумывая, она прыгнула в другую машину и поехала за угонщиками.

Женщина рассказала, что приложение позволяет замедлить автомобиль, открывать и закрывать окна, а также включать звуковой сигнал. Ещё радиоведущая снимала весь процесс поимки угонщиков.

В итоге преступники покинули Tesla и попытались сбежать. К несчастью для них, на камеру попал номер их автомобиля. Кроме того, один из угонщиков оставил в электрокаре водительское удостоверение. Преступников задержали.