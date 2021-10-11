Женщина заразилась тропической инфекцией после чистки аквариума

Мелиоидоз вызывают бактерии Burkholderia pseudomallei. Инфекция поражает большей частью лёгкие. Её возбудитель живёт в воде и почве в тропических регионах. Если попить такую воду или допустить её попадание на повреждённую кожу, можно заразиться. Смертность от инфекции достигает 10% даже при лечении.

Как выяснили врачи, 56-летняя американка заразилась у себя дома. Учёные взяли образцы для анализа из её квартиры и около дома. Бактерий нашли в почве и воде из аквариума с тропическими рыбками. Исследователи пришли к выводу, что женщина заразилась при чистке аквариума, возможно у неё были ранки на коже.

Женщину удалось вылечить — понадобилось три курса антибиотиков.