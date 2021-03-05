Женщинам стали реже дарить смартфоны на 8 марта

По информации «МегаФон Ритейл», в 2021 году покупатели отдают предпочтение «умным» часам и браслетам. Интерес к ним вырос втрое. Наиболее популярные модели в этой категории — Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. В основном в подарок выбирают зелёные, розовые и серые устройства.

Те же, кто всё-таки решил подарить смартфон, интересуются моделями средней ценовой категории. Это, например, Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Кроме того, аналитики рост спроса на планшеты.

Сообщается, что средняя стоимость подарка в этом году составляет от 15 000 до 20 000 рублей.