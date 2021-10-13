Женщине на подушку упал метеорит

Рут проснулась посреди ночи от лая собаки и только благодаря этому на долю секунды заметила, что крышу пробивает какой-то камень и устремляется ей на подушку. Всё, что помнит женщина, — взрыв, после которого всё её лицо оказалось покрыто обломками. Рут тут же вскочила с кровати и включила свет. Недолго думая, женщина набрала 911.