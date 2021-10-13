Женщине на подушку упал метеорит

Наука и технологии
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Женщине на подушку упал метеоритЕё не задело
Жительница Канады Рут Гамильтон (Ruth Hamilton) рассказала, что недавно её разбудил метеорит, упавший на подушку рядом с головой. Ему не хватило десяти сантиметров, чтобы повредить женщину.
Рут проснулась посреди ночи от лая собаки и только благодаря этому на долю секунды заметила, что крышу пробивает какой-то камень и устремляется ей на подушку. Всё, что помнит женщина, — взрыв, после которого всё её лицо оказалось покрыто обломками. Рут тут же вскочила с кровати и включила свет. Недолго думая, женщина набрала 911.
Ruth Hamilton
Во время разговора с оператором, она заметила, что на кровати покоится странный обугленный камень. Учёные, к которым она обратилась позже, подтвердили, что это метеорит. Теперь исследователям предстоит идентифицировать тип метеорита. Они подозревают, что тот мог прилететь из Главного пояса астероидов Солнечной системы.