Женщине пересадили выращенное в лаборатории ухо

Процедура включает в себя 3D-сканирование существующего уха пациента, а затем сбор клеток ушного хряща и выращивание их до достаточного количества. Эти клетки смешивают с биочернилами на основе коллагена, из которых формируется внешнее ухо. Предполагается, что имплантированный орган со временем «созревает», приобретая естественный внешний вид и эластичность обычного уха.

Ожидается, что в клиническом испытании примут участие 11 пациентов.