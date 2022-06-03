Женщине пересадили выращенное в лаборатории ухо

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Женщине пересадили выращенное в лаборатории ухоУ неё было врождённое недоразвитие органа
Учёные из США реконструировали человеческое ухо, используя собственные ткани пациента. Этот выращенный в лаборатории биоимплант уже пересадили пострадавшей женщине.
Имплант под названием AuriNovo был разработан компанией 3DBio Therapeutics. Пациентка, которой провели операцию, страдала микротией — врождённым недоразвитием ушной раковины. Ниже можно увидеть, как всё выглядело, и как изменилось после операции спустя 30 дней.
Процедура включает в себя 3D-сканирование существующего уха пациента, а затем сбор клеток ушного хряща и выращивание их до достаточного количества. Эти клетки смешивают с биочернилами на основе коллагена, из которых формируется внешнее ухо. Предполагается, что имплантированный орган со временем «созревает», приобретая естественный внешний вид и эластичность обычного уха.
Ожидается, что в клиническом испытании примут участие 11 пациентов.