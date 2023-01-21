Женщине пришили полностью оторванный скальп

В течение пяти часов после происшествия врачи сшили кожу, прикрепили верхнюю часть левого уха, которое осталось висеть на тонком кусочке кожи, и сшили кровеносные сосуды с помощью мельчайших стежков.

Женщина, которой около 60 лет, ремонтировала трактор, когда ее волосы застряли в колонковом буре. Она вызвала скорую помощь, и прибывшие медики тщательно упаковали кожу головы и держали ее в холоде, чтобы замедлить метаболизм, пока пациентку везли в травматологический центр.

Там компьютерная томография (КТ) подтвердила отсутствие признаков внутричерепного кровотечения или переломов, поэтому ее перевели в операционную пластической хирургии, где скальп подготовили к операции: волосы коротко подстригли и удалили инородные тела. Затем волосы прикрепили заново в ходе сложной операции, в ходе которой были соединены три разорванных кровеносных сосуда - одна артерия и две вены - для восстановления кровотока.

По словам врачей, после операции женщина "очень успешно" восстановилась. Восстановленный скальп был хорошо снабжен кровеносными сосудами, не было ни гибели тканей, ни инфекции, за исключением частичного некроза левого уха. Через шесть месяцев у нее начали отрастать волосы, без признаков облысения. Она также восстановила чувствительность кожи головы и смогла частично поднять брови.

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