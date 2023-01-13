Женщину на удаленке заставят заплатить работодателю за "кражу времени" компании

Карли Бессе, работавшая удаленно бухгалтером в Британской Колумбии, сначала утверждала, что ее уволили без причины в прошлом году, и требовала компенсации в размере 3 729 долларов - как в виде невыплаченной зарплаты, так и выходного пособия. Но компания, Reach CPA, заявила суду, что Бессе зарегистрировала более 50 часов, которые "не были потрачены на выполнение задач, связанных с работой".

Компания заявила, что установила на рабочий ноутбук женщины программное обеспечение для отслеживания работы сотрудников под названием TimeCampon. Программа отслеживает, как долго открыт документ, как сотрудник использует документ и регистрирует это время как работу. Спустя несколько недель компания заявила, что анализ "выявил несоответствия между ее табелями учета рабочего времени и журналами использования программного обеспечения". Хотя Бессе сказала суду, что программа показалась ей "сложной", и она беспокоилась, что она не различает рабочее и личное использование, компания продемонстрировала, как TimeCamp автоматически делает эти различия, отделяя журналы учета рабочего времени от таких действий, как использование ноутбука для просмотра фильмов и телепередач.

Бессе сказала, что у нее были распечатанные документы для работы, но она не сказала компании, что использует бумажные копии, потому что "знала, что они не захотят этого услышать", и боялась последствий. Компания заявила, что ПО также отслеживает распечатанные документы, и что лишь немногие документы были таковыми.

Судья отклонил иск Бессе о незаконном увольнении и обязал ее выплатить 1 840,27 долларов.