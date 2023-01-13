Женщину на удаленке заставят заплатить работодателю за "кражу времени" компании

Женщину на удаленке заставят заплатить работодателю за "кражу времени" компанииВсе ее попытки оспорить это были тщетны
Суд Канады обязал женщину выплатить компенсацию своему бывшему работодателю за "кражу времени" после того, как она была поймана на искажении данных об отработанных часах с помощью ПО для отслеживания рабочего времени.
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Карли Бессе, работавшая удаленно бухгалтером в Британской Колумбии, сначала утверждала, что ее уволили без причины в прошлом году, и требовала компенсации в размере 3 729 долларов - как в виде невыплаченной зарплаты, так и выходного пособия. Но компания, Reach CPA, заявила суду, что Бессе зарегистрировала более 50 часов, которые "не были потрачены на выполнение задач, связанных с работой".
Компания заявила, что установила на рабочий ноутбук женщины программное обеспечение для отслеживания работы сотрудников под названием TimeCampon. Программа отслеживает, как долго открыт документ, как сотрудник использует документ и регистрирует это время как работу. Спустя несколько недель компания заявила, что анализ "выявил несоответствия между ее табелями учета рабочего времени и журналами использования программного обеспечения". Хотя Бессе сказала суду, что программа показалась ей "сложной", и она беспокоилась, что она не различает рабочее и личное использование, компания продемонстрировала, как TimeCamp автоматически делает эти различия, отделяя журналы учета рабочего времени от таких действий, как использование ноутбука для просмотра фильмов и телепередач.
Бессе сказала, что у нее были распечатанные документы для работы, но она не сказала компании, что использует бумажные копии, потому что "знала, что они не захотят этого услышать", и боялась последствий. Компания заявила, что ПО также отслеживает распечатанные документы, и что лишь немногие документы были таковыми.
Судья отклонил иск Бессе о незаконном увольнении и обязал ее выплатить 1 840,27 долларов.