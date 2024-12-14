Женщину в США арестовали из-за трёх слов в разговоре со страховой компанией

Бостон признала, что использовала эту фразу, и извинилась, объяснив, что повторила ее в связи с недавними новостями о генеральном директоре компании UnitedHealthcare, который был убит на прошлой неделе. Полиция тогда обнаружила рядом с телом генерального директора гильзы от пуль с похожими фразами. Бостон утверждала, что не владеет огнестрельным оружием и не представляет опасности, но критиковала страховые компании за их практику.

Убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона вызвало возмущение общественности несправедливостью системы здравоохранения. Подозреваемый по этому делу, Луиджи Манджионе, предположительно оставил манифест о «коррупции и жадности» в отрасли. Бостон, мать троих детей, не имеющая судимостей, была освобождена под залог в 100 000 долларов.

Судья обосновал высокую сумму, сославшись на напряженную обстановку в стране.